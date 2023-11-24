Главный козырь независимого кандидата в президенты США — скелеты в шкафу

Третий пошёл! За что Роберт Кеннеди-младший может получить свою пулю, как его знаменитые дядя и отец Иван Рыбин На фото: кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший во время предвыборного митинга (Фото: AP/TAСС) На политическом небосводе США появилась третья «ростовая» фигура — человек из клана Кеннеди.