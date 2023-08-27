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Брэди Ткачак о Сэндерсоне: «Самый недооцененный игрок в НХЛ. Не мог поверить, что он не претендовал на «Колдер Трофи»

21-летний защитник дебютировал в лиге в прошлом сезоне. Он провел 77 матчей и набрал 32 (4+28) очка при полезности «минус 6» и среднем времени на льду 21:55.

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