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Царьград

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Минздрав: Мальчик, пострадавший 11 сентября, выписан из больницы

Минздрав: Мальчик, пострадавший 11 сентября, выписан из больницы

В Министерстве здравоохранения Архангельской области сообщили, что мальчик, пострадавший 11 сентября при аварии с автобусом и лесовозом, был выписан из детской областной больницы и вернулся домой.

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