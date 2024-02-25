В Канаде раскрыли, чьи «секретные агенты» убили эсэсовца из бывшего СССР

В прессе Канады продолжают обсуждать загадочную смерть унтерштурмфюрера СС, коменданта концлагеря Ягала и уроженца Эстонии Александера Лаака, чей труп был найден в гараже его дома в Виннипеге 6 сентября 1960 года.