Новак заявил о положительной динамике по всем направлениям отношений РФ и Турции

Россия отмечает положительную динамику по всем направлениям сотрудничества с Турцией. Об этом 25 ноября заявил вице-премьер РФ Александр Новак, выступая на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Турции.
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