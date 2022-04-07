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Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооружением

Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооружением

Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел Украины, призвал государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, обеспечить бывшую советскую республику вооружением.

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