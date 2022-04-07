Дмитрий Кулеба призвал страны НАТО обеспечить Украину вооружением

Дмитрий Кулеба, занимающий должность министра иностранных дел Украины, призвал государства, являющиеся членами Североатлантического альянса, обеспечить бывшую советскую республику вооружением.
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