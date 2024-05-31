Коллаж ЦарьградаСегодня 13K прочитали Американское издание уличило Киев во лжи за его так называемый апокалипсис самолётов Су - ранее ВСУ заявили, что сбили в короткий срок семь штурмовиков ВКС России Су-25, однако "видеоподтверждения" оказались фейком.