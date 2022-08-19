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Советник главы Крыма Крючков предупредил, что агрессия Украины в адрес полуострова «ударит бумерангом»

Советник главы Крыма Крючков предупредил, что агрессия Украины в адрес полуострова «ударит бумерангом»

Угрозы напасть на Крым обернутся для Украины собственным поражением. Агрессивные планы ударят по ней бумерангом с непоправимыми последствиями, предупредил в беседе с РИА «Новости» советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

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