📱В плену у ИИ: Как нейросети влияют на умственное развитие крымских школьников? Сейчас ИИ уверенно генерирует правдоподобный текст, в котором могут быть фактические ошибки.
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