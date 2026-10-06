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Царьград

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Подростка из Новосибирской области арестовали за поджог на железной дороге

Подростка из Новосибирской области арестовали за поджог на железной дороге

В Новосибирской области 16-летнего подростка заключили под стражу за неудачную попытку поджога на перегоне Сибирская — Юность, к которой его склонили через мессенджер неизвестные, завладевшие его аккаунтом на «Госуслугах».

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