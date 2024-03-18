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Подробности о PS5 Pro, Нолан высказался о Fallout, костюм меняет сложность Stellar Blade…

Подробности о PS5 Pro, Нолан высказался о Fallout, костюм меняет сложность Stellar Blade…

Костюм Евы меняет сложность Stellar Blade, когда выйдет Star Citizen, слухи о PlayStation 5 Pro, Aspyr высказалась о провальном запуске Star Wars: Battlefront Classic Collection, в Digital Foundry протестировали Kingdom Come: Deliverance на Nintendo Switch, новый трейлер Commandos: Origins, Нолан поделился подробностями о Fallout, актёрский состав Among Us.

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