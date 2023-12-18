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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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У Браима впервые в карьере результативная серия из 3 матчей в чемпионате

У Браима впервые в карьере результативная серия из 3 матчей в чемпионате

Браим Диас забил гол в матче Ла Лиги с «Вильярреалом» (4:1). У хавбека «Реала» впервые в карьере результативная серия из 3 игр в национальном чемпионате.

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