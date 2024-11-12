Коррупционерам выдали "чёрную метку": По делам о грабеже России больше нет сроков давности

АЕ Анна Егорова Вот ведь сколько писали о воровстве Голиковой бюджетных средств в огромных маштабах! А она все заседает, как ни в чем не бывало!

Владимир Фердман Как наказывают воров - есть наглядный пример с васильевой и голиковой