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Коррупционерам выдали "чёрную метку": По делам о грабеже России больше нет сроков давности

Коррупционерам выдали "чёрную метку": По делам о грабеже России больше нет сроков давности

31 октября Конституционный суд России принял, возможно, самое важное и полезное решение с момента своего образования — провозгласил отмену сроков давности по делам о коррупции вместе с конфискацией имущества в пользу государства.

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Комментарии
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АЕ
Анна Егорова
Вот ведь сколько писали о воровстве Голиковой бюджетных средств в огромных маштабах! А она все заседает, как ни в чем не бывало!
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7 час.
Владимир Фердман
Как наказывают воров - есть наглядный пример с васильевой и голиковой
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3 час.
Taurus Zmei
Всегда оставят лазейки в законодательстве, тогда законы писали под себя и как бы соблюдали их, поэтому прихватизацию исключают, не самоубийцы же
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13 мин.

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