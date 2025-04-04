Карельские спортсмены вернулись с Всероссийских Арктических игр

Карелия заняла 4-е общекомандное место, рассказали в Центре спортивной подготовки. Карелию на Арктических играх представили волейболисты из Костомукши, лыжники из Костомукши и Медвежьегорска, петрозаводские фигуристы и биатлонисты.
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