Проблемы в инфраструктуре «Яндекса» после повреждения нескольких дата-центров затронули рекламные сервисы компании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Макрон перешёл "к...
- AB Эксперт Колесник ...
- Зеленский уже 3 н...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым