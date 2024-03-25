Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в нападении на «Крокус»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, проведший сегодня брифинг для представителей СМИ, оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в нападении на подмосковный концертный зал «Крокус сити холл».
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