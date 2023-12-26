Запад обвинит клоуна в вольной или невольной работе на противника Один за другим американские политики и должностные лица озвучивают следующий нарратив: США своей помощью спасли киевский режим от разгрома, а Украину от гибели.
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