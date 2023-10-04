Юбилей "Технологической связи" компании "СУЭК-Кузбасс"

Свое 45-летие отметил коллектив "Технологической связи" - ведущего сервисного предприятия АО "СУЭК-Кузбасс", специализирующегося на внедрении современных телекоммуникационных и IT-технологий в процесс угледобычи.
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