Заноза

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Юлия Витязева: Рекомендую всех плачущих по «Мемориалу»* спрашивать про Ассанжа

Юлия Витязева: Рекомендую всех плачущих по «Мемориалу»* спрашивать про Ассанжа

Конечно, панихида по «Мемориалу»*, которая со вчерашнего дня не прекращается в соцсетях и которая перерастает в какой-то неприличный фарс с участием западных политиков, на голубом глазу считающих, что они за свои, вложенные в этот самый «Мемориал» деньги, имеют полное право вмешиваться в наши внутренние дела — весьма показательна И не только тем, что все эти люди вдруг в одночасье стали утверждать, что СССР был «страной-террористом» и что без «Мемориала» извечная мечта о том, что русские до конца своих дней должны платить и каяться, накрылась медным тазом.

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