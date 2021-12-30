Юлия Витязева: Рекомендую всех плачущих по «Мемориалу»* спрашивать про Ассанжа

Конечно, панихида по «Мемориалу»*, которая со вчерашнего дня не прекращается в соцсетях и которая перерастает в какой-то неприличный фарс с участием западных политиков, на голубом глазу считающих, что они за свои, вложенные в этот самый «Мемориал» деньги, имеют полное право вмешиваться в наши внутренние дела — весьма показательна И не только тем, что все эти люди вдруг в одночасье стали утверждать, что СССР был «страной-террористом» и что без «Мемориала» извечная мечта о том, что русские до конца своих дней должны платить и каяться, накрылась медным тазом.