На Смоленщине новую выплату получили более 500 семей

Смоляне с сентября могут запросить остаток средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 000 рублей Семи Смоленской области имеют право на получение остатка средств материнского капитала, если сумма на сертификате не превышает 10 000 рублей.
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