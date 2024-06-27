К 80-летию освобождения Беларуси.

бывшим малолетним узникам фашизма вручили юбилейные медалиМалолетние узники, которые выжили в фашистских лагерях и в годы юности поднимали родную Беларусь из руин, отстраивали города из пепелища, - это образец мужества для молодого поколения.
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