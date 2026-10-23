Глава Евросовета Антониу Кошта © Piroschka van de Wouw/Reuters Глава Евросовета Антониу Кошта рассказал, что неофициальный канал связи между ЕС и Россией, о котором стало известно еще летом, до сих пор открыт.
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