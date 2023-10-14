Историк кино Наталья Нусинова получила премию в Италии

В Порденоне архивисты из разных стран чествовали киноведа и исследователя из России Вечером 13 октября в кинотеатре Верди в рамках Международного фестиваля немого кино, ежегодно проходящего в старинном итальянском городе Порденоне, российскому историку кино Наталье Нусиновой вручили премию Жана Митри.
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