Историк кино Наталья Нусинова получила премию в Италии

В Порденоне архивисты из разных стран чествовали киноведа и исследователя из России Вечером 13 октября в кинотеатре Верди в рамках Международного фестиваля немого кино, ежегодно проходящего в старинном итальянском городе Порденоне, российскому историку кино Наталье Нусиновой вручили премию Жана Митри.