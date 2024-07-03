В ПФО готовятся к открытию нового Молодежного форума

В четверг, 4 июля, в Нижегородской области состоится торжественное открытие Молодежного форума Приволжского федерального округа "Метеор", который пройдет на базе парк-отеля “Черепашьи озёра” в Сосновском районе.
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