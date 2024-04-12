Глава бундестага Бас заявила, что нужно начать обсуждать переговоры по Украине

Союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в программе Maishberger на канале Das Erste выразила президент бундестага Германии Бербель Бас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии