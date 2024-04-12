Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Juri Kosh
    Ну и дура, пусть тогда о себе скажет, что она просто блядь и в этом нет ничего оскорбительного. Гнать нужно таких "уч...В Институте Пушки...
  • Наталья Эрнст
    Это трусливые чмо, так боится бандеровцев, что даже не называет кто именно. Он так ничтожен... 🤮🤮🤮Зеленский: из-за ...
  • Alex Nемо
    Да бога ради пусть валит за свой счёт. Автоматически поставить его имя в список тех кто не имеет права на участие в л...Боец ММА Немков с...

Глава бундестага Бас заявила, что нужно начать обсуждать переговоры по Украине

Глава бундестага Бас заявила, что нужно начать обсуждать переговоры по Украине

Союзникам Киева следует начать обсуждение вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине. Такое мнение в программе Maishberger на канале Das Erste выразила президент бундестага Германии Бербель Бас.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору