Арест Михалкова объяснили «космической глупостью» властей Украины

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Режиссер Адабашьян заявил, что в решении об аресте Михалкова на Украине нет здравого смыла Заочный арест российского режиссера Никиты Михалкова на Украине объясняется «космической глупостью» властей страны.