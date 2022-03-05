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Арест Михалкова объяснили «космической глупостью» властей Украины

Арест Михалкова объяснили «космической глупостью» властей Украины

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Режиссер Адабашьян заявил, что в решении об аресте Михалкова на Украине нет здравого смыла Заочный арест российского режиссера Никиты Михалкова на Украине объясняется «космической глупостью» властей страны.

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