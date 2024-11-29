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Русская весна

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Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Действующий президент США Джо Байден, ранее неоднократно одобрявший поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных «возмутительными».

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