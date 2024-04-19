В России 20 апреля проводится Национальный день донора

Решение об учреждении этого социально важного праздника — Дня донора — было принято 20 февраля 2007 года на «круглом столе» по проблемам донорства и службы крови, который проходил в Государственной Думе РФ.
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