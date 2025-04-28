МИД РФ: Лавров и Рубио в разговоре основное внимание уделили украинскому кризису

Руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и глава Государственного департамента Соединенных Штатов Марко Рубио в телефонном разговоре, который состоялся 27 апреля, основное внимание уделили тематике украинского кризиса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии