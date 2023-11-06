Киркоров, Басков, но не Пугачева: для съемок в «Новогоднем голубом огоньке» выставили условие

Принять участие в шоу сможет любой желающий, готовый хлопать с утра до ночи. Филипп Киркоров и Николай Басков кадр "Голубого огонька" прошлых летУже со следующей недели на «Мосфильме» начнутся съемки «Новогоднего голубого огонька».
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