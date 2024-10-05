КАМАЗ оформил охранные документы на экстерьер пригородного автобуса нового

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Екатеринбург и мир

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Комментарии
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ЕВ
Елена Вадимовна
Покажите, есть ли ступеньки внутри. Инвалид или плохо ходящий человек имеет льготы по проезду, но не имеет физической возможности зайти в автобус. Инвалид не может водить стандартную машину. Не может заработать на стандартную машину. Пенсия по инвалидности 8 тыс. Доплата до прожиточного минимума по области для пенсионера- 13 тыс (это с учетом льготы по ЖКХ)
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17 час.

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