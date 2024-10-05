КАМАЗ оформил охранные документы на экстерьер пригородного автобуса нового

ЕВ

Елена Вадимовна

Покажите, есть ли ступеньки внутри. Инвалид или плохо ходящий человек имеет льготы по проезду, но не имеет физической возможности зайти в автобус. Инвалид не может водить стандартную машину. Не может заработать на стандартную машину. Пенсия по инвалидности 8 тыс. Доплата до прожиточного минимума по области для пенсионера- 13 тыс (это с учетом льготы по ЖКХ)