Лавров: заморозка конфликта на Украине приведет к реинкарнации нацизма

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед слушателями общества «Знание» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что возможное согласие Москвы на приостановку боевых действий и сохранение нынешней киевской администрации обернулось бы фактическим одобрением возрождения нацистской идеологии.