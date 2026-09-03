Лавров: заморозка конфликта на Украине приведет к реинкарнации нацизма

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября, ФедералПресс. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая перед слушателями общества «Знание» на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, заявил, что возможное согласие Москвы на приостановку боевых действий и сохранение нынешней киевской администрации обернулось бы фактическим одобрением возрождения нацистской идеологии.
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