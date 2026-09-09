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Samsung исправила проблемы с Wi-Fi: Galaxy S25 получил новые функции в One UI 9

Samsung исправила проблемы с Wi-Fi: Galaxy S25 получил новые функции в One UI 9

Вторая бета-версия One UI 9 принесла смартфонам новые возможности Galaxy AI, а также исправления ошибок в Bixby Vision, «Контактах» и беспроводном соединении Samsung выпустила новую бета-версию One UI 9 для серии Galaxy S25.

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