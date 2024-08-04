Новые горизонты для сельских территорий: как традиции и современные инициативы возвращают жизнь в татарстанские деревни

Каждый четвертый татарстанец — житель села, такова статистика. Все реже в сельскую местность приезжают молодые специалисты — рабочих рук хватает не всегда, хотя наша республика входит в число лидеров агропромышленного комплекса России.
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