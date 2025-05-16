Intel сообщает о серьезных уязвимостях графических процессоров

Всем, у кого есть графические решения Intel, следует обязательно обновить драйверы на этой неделе - технологический гигант только что объявил о десяти новых уязвимостях в системе безопасности, затрагивающих широкий спектр драйверов и программного обеспечения для графических процессоров.
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