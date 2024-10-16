Комитет Госдумы по просвещению не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы отклонил проект закона, в рамках которого абитуриенту предлагали сдавать на выбор единый государственный экзамен или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.
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