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Комитет Госдумы по просвещению не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению не поддержал проект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы отклонил проект закона, в рамках которого абитуриенту предлагали сдавать на выбор единый государственный экзамен или госэкзамены по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

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