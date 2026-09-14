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Царьград

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Генеральный прокурор Украины покинул страну на фоне скандала

Генеральный прокурор Украины покинул страну на фоне скандала

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко на фоне обвинений в "крышевании" мошеннических кол-центров покинул страну, оформляя командировку в Париж.

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