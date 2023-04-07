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В Японии в пятницу вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ

В Японии в пятницу вступил в силу новый пакет экспортных санкций в отношении РФ

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии сообщило, что утром в пятницу, 7 апреля, в силу вступил новый пакет экспортных санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

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