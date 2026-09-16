«Как стартовать без больших вложений: недорогой интернет‑комплект и простые каналы сбыта» Для кого: начинающие предприниматели, мастера домашнего производства, пенсионеры, молодёжь — все, кто хочет зарабатывать без крупного бюджета.
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