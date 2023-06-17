Военное обозрение

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Минобороны РФ: военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области

Минобороны РФ: военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области

Российская военная полиция поддерживает правопорядок в приграничных районах Белгородской области. Этим занимаются подразделения, относящиеся к Западному военному округу (ЗВО).

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