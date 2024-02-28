Сергей Цой: «Без сильной России прочный мировой порядок невозможен»

Советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента НК «Роснефть», глава федерации каратэ России, Сергей Цой посетил Владивосток в рамках регионального тура «Россия – это мы!» Вместе с ним с оригинальной концертной программой прибыла его супруга, народная артистка Анита Цой.
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