Сергей Цой: «Без сильной России прочный мировой порядок невозможен»

Советник главного исполнительного директора в ранге вице-президента НК «Роснефть», глава федерации каратэ России, Сергей Цой посетил Владивосток в рамках регионального тура «Россия – это мы!» Вместе с ним с оригинальной концертной программой прибыла его супруга, народная артистка Анита Цой.