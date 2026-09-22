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Работа курьером в Яндексе: кому подойдёт и с чего начать

Работа курьером в Яндексе: кому подойдёт и с чего начать

Москва и другие крупные города России уже давно стали территорией стремительного развития сервисов доставки, и одним из лидеров этого рынка остается Яндекс.

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