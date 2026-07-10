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Царьград

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Севильский университет подтверждает: оливковое масло снижает воспаление

Севильский университет подтверждает: оливковое масло снижает воспаление

Ученые из Севильского университета установили, что регулярное употребление нерафинированного оливкового масла Extra Virgin способствует укреплению здоровья кишечника, снижению воспалений и росту полезных бактерий.

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