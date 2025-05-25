В городе Октябрьском продолжаются профилактические встречи с трудовыми коллективами

Заместитель начальника Информационного центра МВД по Республике Башкортостан полковник внутренней службы Сергей Васильев и заместитель начальника ОМВД России по городу Октябрьскому подполковник внутренней службы Айдар Тухбатуллин провели встречу с трудовым коллективом по профилактике мошенничества.
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