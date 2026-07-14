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Царьград

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Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

Почему мигрантам нет хода в Чечню и Дагестан: Причин оказалось две. Наконец об этом сказали

В России уже более половины регионов ввели ограничения на трудовую деятельность иностранных граждан. По данным Торгово-промышленной палаты, опубликованным в июне, такие меры действуют в 52 субъектах страны.

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Комментарии
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ХЛ
Халиуллина Лена
В Чечне и Дагестане нет работы и этим всё сказано!
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1 м.