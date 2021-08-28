Виралайф

45 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Петр Петрович
    Явление дерьма народу«Единая Россия» р...
  • Екатерина
    Из Википедии. Казахстан - государство в центре Евразии, большая часть которого относится к Азии, меньшая - к Европе. ...В Казахстане пред...
  • Владимир Шевченко
    Это уже что-то.Министр обороны Ш...

Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле — СМИ

Зеленский может перенести визит в Вашингтон из-за теракта в Кабуле — СМИ

Вчерашний теракт вблизи аэропорта в Кабуле, в результате которого погибли американские военнослужащие, может послужить серьезным поводом для переноса визита президента Украины Владимира Зеленского на аудиенцию к лидеру США Джо Байдену в Вашингтон.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх