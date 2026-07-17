Российский военный рассказал, как вступил в схватку с вражеской «Бабой-Ягой»

В зоне СВО Александр, согласно публикации МО России, командовал противотанковым взводом - поначалу его подразделение работало на противотанковой пушке «Рапира», затем он выполнял задачи на противотанковых комплексах – «Метисах», «Фаготах», «Корнетах».
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