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С нами не соскучишься!

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Важные моменты при покупке квартиры

Рынок недвижимости Украины представляет собой своеобразную государственную и потребительскую сферу. Основными участниками этого сегмента являются рядовые потребители – население страны или те люди, которые хотят стать ее гражданами.

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