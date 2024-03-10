Важные моменты при покупке квартиры

Рынок недвижимости Украины представляет собой своеобразную государственную и потребительскую сферу. Основными участниками этого сегмента являются рядовые потребители – население страны или те люди, которые хотят стать ее гражданами.
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