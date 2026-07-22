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Царьград

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Артем Жога назвал "медные трубы" сложнейшим испытанием для глав

Артем Жога назвал "медные трубы" сложнейшим испытанием для глав

Полпред Президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога на встрече с участниками "Мастерской новых медиа" отметил, что испытание "медными трубами" является самым сложным для управленцев, включая получивших назначения после СВО.

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