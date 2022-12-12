России нужна смена экономической психологии, но как быстро это получится в текущих условиях, пока непонятно

Базовые предпосылки национального экономического самосознания предполагают несколько рамок, которые ментально, через социальное взаимодействие, через механизмы коммуникации населения и государства мешают формировать тренд на экономический успех.
Базовые предпосылки национального экономического самосознания предполагают несколько рамок, которые ментально, через социальное взаимодействие, через механизмы коммуникации населения и государства мешают формировать тренд на экономический успех.
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