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России нужна смена экономической психологии, но как быстро это получится в текущих условиях, пока непонятно

России нужна смена экономической психологии, но как быстро это получится в текущих условиях, пока непонятно

Базовые предпосылки национального экономического самосознания предполагают несколько рамок, которые ментально, через социальное взаимодействие, через механизмы коммуникации населения и государства мешают формировать тренд на экономический успех.

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